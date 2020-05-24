Fenerbahçe’nin bir numaralı teknik direktör adayı Nenad Bjelica, "Henüz ortada bir anlaşma yok" dedi. Hırvatistan’da yayın yapan RTL televizyonuna konuşan Bjelica, “Fenerbahçe ile temaslarımız devam ediyor. Onlar hemen gelmemi istiyor ama Koronavirüs salgını bu süreci yavaşlattı" diye konuştu.

Sarı Lacivertlilerin 30 milyon taraftarı olduğunu belirten Nenad Bjelica, "Her teknik direktör böylesine büyük bir kulüpte çalışmayı hayal eder. Beni Haziran başında takımın başında görmek istediklerini söylediler. Görüşmelerimiz sürüyor" açıklaması yaptı.

Avrupa'nın 5 büyük liginde çalışabilecek tecrübede olduğunun altını çizen Hırvat teknik adam, “Fenerbahçe yönetimi ile Ağustos ayında göreve başlama konusunu da konuştuk. Türkiye'de çalışmak isterim ama anlaşamamam diye de endişeli değilim“ ifadesini kullandı.