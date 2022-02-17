Brooklyn Nets, son maçında New York Knicks'i mağlup etmeyi başardı. Ancak Nets'in yıldız oyuncusu Kyrie Irving takımını bir kez daha yalnız bırakmak zorunda kaldı.

Irving, koronavirüs aşısı olmadığı için bu sezon takımının içeride oynadığı hiç bir maça çıkamadı.

Çünkü, Brooklyn semtinin de içinde bulunduğu New York Belediyesi, aşı olmayan şehir takımı oyuncularını müsabakalara çıkmaktan men etmişti. Ancak kural şehir dışından gelen takım oyuncularına uygulanmıyor.

NBA Başkanı, New York Belediyesi’nin kararını eleştirdi

Ligdeki oyuncuların yüzde 97'sinin aşı olduğunu açıklayan NBA başkanı Adam Silver, Knicks-Nets maçı öncesinde bu kuralı eleştirdi.

"Uygulamanın sadece New York şehrinin takımlarında oynayan Kyrie Irving gibi oyuncuları bağlayıp, New York takımından olmayan oyuncular için bağlayıcılığının olmaması çok mantıksız. Eğer amaç salondaki insanları korumak ise dışarıdan gelen oyuncular için uygulanmaması anlamsız."

Brooklyn Nets koçu Steve Nash ise uygulamanın kaldırılacağını umut ettiğini söyledi. New York'un yeni belediye başkanı Eric Adams da, kendinden önce alınan bu kararı anlamsız bulduğunu açıkladı.

New York Belediyesinin uygulaması değişmez ise, Kylie Irving bu yıl en az 34 maçta aşısız olduğu için forma giyemeyecek. Irving, bu sebeple 18 milyon dolardan fazla gelir kaybına uğrayacak.