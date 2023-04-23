NBA'de konferans yarı finaline çıkan ilk takım 76ers oldu

NBA play-off'larına 4 karşılaşmayla devam edildi. 76ers, Doğu Konferansı ilk tur serisinin 4. maçını da kazanarak Nets'i eledi ve bu sezon play-off'larda tur atlayan ilk takım oldu.

Yıldız oyuncusu Joel Embiid'den yoksun sahaya çıkan 76ers'ta Tobias Harris 25 sayı, 12 ribaunt, James Harden 17 sayı, 11 asist, 8 ribaunt, Paul Reed de 10 sayı, 15 ribauntla "double double" yaptı.

Ev sahibi Nets'te Spencer Dinwiddie 20 sayı, 6 asist, Nic Claxton 19 sayı, 12 ribaunt, 4 blokla karşılaşmayı tamamladı.

Heat, lig lideri Bucks'a karşı 2. galibiyetini aldı

Doğu Konferansı'nda play-off'lara son sıradan katılan Miami Heat, normal sezonun en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Milwaukee Bucks'ı ağırladığı serinin 3. maçını 121-99 kazanarak 2-1 öne geçti.

Heat'in all-star oyuncusu Jimmy Butler 30 sayı, 5 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu. Duncan Robinson 20 sayı, Bam Adebayo ve Gabe Vincent 12'şer sayı, 11'er ribauntluk katkıda bulundu.

Giannis Antetokounmpo'nun yokluğunda 23 sayı, 6 asist, 5 ribaunt üreten Khris Middleton ve 19 sayı, 5 ribauntla oynayan Jrue Holiday, Bucks'ın skor yükünü çekmeye çalıştı.

Lakers, Morant'in 45 sayısına rağmen kazandı

Batı Konferansı'nda normal sezonu 7. sırada bitiren Los Angeles Lakers, konferans 2'ncisi Memphis Grizzlies'i 111-101 yenerek ilk tur serisinde 2-1'lik avantaj yakaladı.

Grizzlies oyuncusu Dillon Brooks, topu rakip sahaya getiren LeBron James'in kasık bölgesine eliyle vurması üzerine 3. çeyreğin başında oyundan atıldı.

Ev sahibi Lakers'ı galibiyete, 31 sayı, 17 ribaunt, 3 blokla "double double"a imza atan Anthony Davis ve 25 sayı, 9 ribaunt, 5 asist üreten LeBron James taşıdı.

Elindeki sakatlık yüzünden önceki maçı kaçıran Ja Morant'in 45 sayı, 13 asist, 9 ribauntluk performansı, Grizzlies için galibiyete yetmedi.

Suns konferans yarı finalinden bir maç uzakta

Los Angeles Clippers deplasmanından 112-100 galip ayrılan Phoenix Suns, Batı Konferansı ilk tur serisinde 3-1 öne geçti.

Suns'ta Kevin Durant 31 sayı, 11 ribaunt, 6 asist, Devin Booker 30 sayı, 9 ribaunt, 7 asist, 3 top çalma ve Chris Paul 19 sayı, 9 asist, 3 top çalma, 3 blokla oynadı.

Kawhi Leonard'ın üst üste 2. kez forma giyemediği Clippers'ı, 37 sayı, 6 ribauntla maçı tamamlayan Russell Westbrook ayakta tutmaya çalıştı.