NBA'e 5 maçla devam edildi. Giannis Antetokounmpo'nun 41 sayı, 12 ribaunt, 6 asistle "double-double" yaparak üstün performans gösterdiği mücadelede Bucks, Pacers'ı 10 sayı farkla yendi.

Bucks'ta Jrue Holiday 20 sayı, 9 ribaunt ve 9 asistle oynadı ve galibiyete katkı verdi.

Pacers'ta ise Myles Turner 24 sayı, Buddy Hield 22 sayı ve Bennedict Mathurin 21 sayı ile oynadı ama mağlubiyete engel olamadı.

Cedi'den 5 sayı

Oklahoma City Thunder, Cleveland Cavaliers'ı 112-100 mağlup etti. Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander'ın 35 sayısı galibiyeti getirdi.

Gilgeous-Alexander, üst üste dördüncü maçında 30 ve üzeri sayı kaydetti. Cleveland Cavaliers'ta forma giyen ve 13 dakika 3 saniye sahada kalan milli basketbolcu Cedi Osman 5 sayı, 1 ribaunt ile oynadı.

Cavaliers'ta Darius Garland'ın 31 sayısı ve Evan Mobley'ın 23 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Sonuçlar:

Indiana Pacers-Milwaukee Bucks: 131-141

Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies: 111-100

Miami Heat-Orlando Magic: 110-105

Oklahoma City Thunder-Cleveland Cavaliers: 112-100

Golden State Warriors-Toronto Raptors: 129-117

Muhabir : Fatih Erel