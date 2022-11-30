Arjantinli oyun kurucu Facundo Campazzo ile yolların ayrıldığını duyuran Mavericks, tecrübeli basketbolcu Walker ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Charlotte Hornets, Boston Celtics ve son olarak New York Knicks forması giyen 32 yaşındaki Walker, diz sakatlığı nedeniyle şubattan bu yana sahalardan uzak kaldı.

Dört kez all-star seçilen ABD'li basketbolcu, NBA'deki normal sezon kariyerinde 19,5 sayı, 5,3 asist, 3,8 ribaunt ortalamaları yakaladı.