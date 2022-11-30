Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Halter Büyükler Dünya Şampiyonası heyecanı 5-16 Aralık tarihlerinde başkent Bogota'da yaşanacak.

Bu yıl katıldığı her uluslararası organizasyonda madalya kazanma başarısı gösteren ay-yıldızlı halterciler, yılın son organizasyonunda da madalyalarla kürsüde yer almak için mücadele edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, "3 Aralık'ta Kolombiya'ya hareket edeceğiz. Genç bir kadroyla bu şampiyonaya katılıyoruz. Amacımız Kolombiya'da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Sporcularımız ve teknik kadromuz şampiyonaya hazır duruma geldi. Sporcularımızdan madalya bekliyoruz. Kendilerine başarılar diliyorum. Bize destek olanlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kolombiya'da Türkiye'yi temsil edecek milli halterciler şöyle:

Kadınlar: Cansu Bektaş (45 kilo) ve Dilara Narin (81 kilo).

Erkekler: Ferdi Hardal (61 kilo), Yusuf Fehmi Genç ve Kaan Kahriman ( 67 kilo), Muhammet Furkan Özbek (73 kilo), Hakan Şükrü Kurnaz ve İbrahim Arat (96 kilo).