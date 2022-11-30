Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Göztepe ile Altay arasındaki maçta çıkan olaylarla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma devam ediyor.

Gözaltındaki zanlıların işlemleri sürerken polis ekipleri, şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda fişekleri aldıkları Kemeraltı çarşısındaki işyerini de belirleyerek operasyon düzenledi.

İş yerinde yaklaşık 500 adet maçta kullanılanlara türevi fişekler ele geçirildi. İş yeri sahibiyle ilgili adli süreç de devam ediyor. Kayıtlı olması gereken fişeklerin kaçak mı kayıtlı olduğu araştırılıyor.

"Hedef almadan fişeği ateşledim"

Öte yandan, soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, 8 kişiyi daha gözaltına aldı. Böylece derbideki olaylarla ilgili gözaltı sayısı 28'e yükseldi. İşaret fişeğini ateşleyen Furkan E.'nin de ifadesi ortaya çıktı. Furkan E.'nin, polise verdiği ifadede, "Pişmanım. Hedef gözetmeden attım, herhangi birini hedef almadan rastgele attım." dediği öğrenildi.

Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'i yaralayan şüpheli tutuklandı

Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'i köşe gönderiyle yaralayan şüpheli Mehmet Nihat A. geçtiğimiz günlerde tutuklandı.

Şüpheli Mehmet Nihat A'nın, kalecinin hayati bölgesi olan kafasının arkası ve ense kısmına öldürmeye elverişli bir silahla birden fazla kez vurduğu ve eylemine çevresindeki kişilerin engellemesi üzerine son vermek zorunda kaldığı yönünde görüş bildiren cumhuriyet savcılığı, şüpheliyi "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etmişti.

Hakim, şüpheli Mehmet Nihat A'nın tutuklanmasına karar vermişti.

Olay

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Gürsel Aksel Stadı'ndaki Göztepe-Altay maçında Altay tribünlerinden Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme fişek atılması sonucu yaralananların olduğu ihbarı üzerine 2 ambulans sahaya girmiş, müsabaka 22. dakikada durmuştu.

Bu sırada bir Göztepe taraftarının, köşe gönderini alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurmasının ardından müsabaka tatil edilmiş, çıkan olaylarla ilgili 21 kişi gözaltına alınmıştı.