Haber Giriş: 4 Mart 2021 Perşembe 11:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
NBA'de 7 oyuncunun testi pozitif çıktı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) forma giyen 7 oyuncu koronavirüse yakalandı.
NBA'den yapılan açıklamaya göre, 24 Şubat'tan bu yana 456 basketbolcuya uygulanan koronavirüs testlerinde 7 pozitif vaka tespit edildi.
Testi pozitif sonuçlanan oyuncular, organizasyonun sağlık protokolleri doğrultusunda izin verilinceye kadar karantinada kalıyor.
Etiketler: NBA Basketbol Koronavirüs
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