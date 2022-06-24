Bu yılki NBA seçmeleri, Brooklyn'deki Barclays Center'da gerçekleştirildi.

Draftta ilk oyuncu seçme hakkına sahip Magic, tercihini Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Erkekler Basketbol Ligi'nde Duke Blue Devils forması giyen 19 yaşındaki Banchero'dan yana kullandı. 2,08 metre boyundaki Banchero, NCAA kariyerini 17,2 sayı, 7,8 ribaunt, 3,2 asist ortalamalarıyla tamamladı.

İkinci tercih hakkına sahip Oklahoma City Thunder, Gonzaga Üniversitesinde geçirdiği 2021-22 sezonunda maç başına 14,1 sayı, 9,9 ribaunt ve 3,7 blok üreten 20 yaşındaki pivot Chet Holmgren'i seçti.

Üçüncü sıradan seçilen isim ise Houston Rockets'ın tercih ettiği 19 yaşındaki pota altı oyuncusu Jabari Smith oldu. Smith, geçen sezon Auburn Üniversitesi adına NCAA'de 16,9 sayı, 7,4 ribaunt ortalamaları yakaladı.

2022 NBA draftında ilk turda seçilen basketbolcular ve gittikleri takımlar şöyle:

1. Paolo Banchero - Orlando Magic

2. Chet Holmgren - Oklahoma City Thunder

3. Jabari Smith - Houston Rockets

4. Keegan Murray - Sacramento Kings

5. Jaden Ivey - Detroit Pistons

6. Bennedict Mathurin - Indiana Pacers

7. Shaedon Sharpe - Portland Trail Blazers

8. Dyson Daniels - New Orleans Pelicans

9. Jeremy Sochan - San Antonio Spurs

10. Johnny Davis - Washington Wizards

11. Ousmane Dieng - New York Knicks (Thunder'a takas edildi)

12. Jalen Williams - Oklahoma City Thunder

13. Jalen Duren - Charlotte Hornets (Pistons'a takas edildi)

14. Ochai Agbaji - Cleveland Cavaliers

15. Mark Williams - Charlotte Hornets

16. AJ Griffin - Atlanta Hawks

17. Tari Eason - Houston Rockets

18. Dalen Terry - Chicago Bulls

19. Jake LaRavia - Minnesota Timberwolves (Grizzlies'e takas edildi)

20. Malaki Branham - San Antonio Spurs

21. Christian Braun - Denver Nuggets

22. Walker Kessler - Memphis Grizzlies (Timberwolves'a takas edildi)

23. David Roddy - Philadelphia 76ers (Grizzlies'e takas edildi)

24. MarJon - Beauchamp Milwaukee Bucks

25. Blake Wesley - San Antonio Spurs

26. Wendell Moore Jr - Dallas Mavericks (Timberwolves'a takas edildi)

27. Nikola Jovic - Miami Heat

28. Patrick Baldwin Jr - Golden State Warriors

29. TyTy Washington Jr - Memphis Grizzlies (Timberwolves'a takas edildi)

30. Peyton Watson - Oklahoma City Thunder (Nuggets'a takas edildi)