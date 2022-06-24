Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunda, şampiyon Trabzonspor'un ev sahibi olduğu tüm Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa kupaları müsabakalarında geçerli olacak kombine bilet satışları başladı.

Kombine biletlerin saat 10.00 itibarıyla satışa sunuldu. Satışlarda ilk 5 gün, 2021-2022 sezonu kombine sahibi taraftarlarına öncelik hakkı tanındı.

Genel satışa ise 29 Haziran Çarşamba günü başlanacak. Geçen sezondan kombine sahibi taraftarlar, divan üyeleri ve Trabzonspor kredi kartlarına sahip taraftarlar kombine alımlarında yüzde 10 indirim hakkı bulunuyor.

Geçen sezondan kombine sahibi taraftarların ilk 5 gün hem internetten hem Passolig gişelerinden yapacakları kombine alımlarında, ilk beş günden sonra ise yalnızca Passolig gişelerinden yapacakları kombine alımlarında bu indirimden faydalanabilecek.

2022-2023 sezonu kombineleri satışta!



Sen de tribünde yerini al, şampiyonluk yolunda fırtına gibi eselim!



https://t.co/3fRgpVZ78B pic.twitter.com/oQPcB7erK0 — Trabzonspor (@Trabzonspor) June 24, 2022

Aynı şekilde, Trabzonspor divan üyelerinin de Passolig gişelerinden yapacakları alımlarda bu indirimden faydalanabilecek.

Öte yandan, VIP Platinum 22 bin 500, VIP Gold 17 bin 500, VIP Silver 12 bin 500, batı tribün 6 bin, doğu tribün 5 bin, Fırtına tribün 3 bin, güney ve kuzey kale arkası tribünlerindeki kombineler ise 1967 liradan satışa sunuldu.

Takımın, UEFA turnuvalarına katılacak olması dolayısıyla VIP Platinum, VIP Gold ve VIP Silver kombine biletlerinin sınırlı sayıda satışa çıkarıldı.