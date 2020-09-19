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Nazım Sangare Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, Nazım Sangare'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Sarı-lacivertliler, 26 yaşındaki sağ bek oyuncusunun transferini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
2017-2018 sezonunda Antalyaspor'a gelen Nazım Sangare, Süper Lig'de gösterdiği performansla A Milli Futbol Takımı'na kadar yükselmeyi başarmıştı.
Soyadı sizi şaşırtmasın, kendisi milli sağ bek— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 19, 2020
Ailemize hoş geldin! pic.twitter.com/ey0PPwHMkN
Etiketler: transfer son dakika Nazım Sangare FenerbahçeSon Güncelleme: 19 Eylül 2020 Cumartesi 22:03
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