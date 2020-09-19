Akdeniz ekibinin başkanı Ali Şafak Öztürk, Beşiktaş karşılaşması sonrası yaptığı açıklamada Beşiktaş'ın da gündeminde olan milli futbolcu Nazım Sangare için Fenerbahçe ile anlaştıklarını açıkladı.

"Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe'nin teklifiyle aynı olabileceğini iletti"

"Nazım Sangare için Fenerbahçe'den teklif geldi, 1 milyon 750 bin euro, bir oyuncu takası ve sonraki satıştan pay gibi. Bizim de kabul ettiğimiz bir teklif oldu. Fenerbahçe ile görüşmeler bir yere geldikten sonra Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe'nin teklifiyle aynı olabileceğini iletti. Ancak Fenerbahçe ile anlaştığımızı söyleyip teşekkür ettik. Oyuncu anlaşırsa Fenerbahçe ile devam edeceğiz."

Başkan Öztürk, 26 yaşındaki futbolcuyla Fenerbahçe arasında görüşmelerin sürdüğünü de dile getirdi.