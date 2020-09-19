Haber Giriş: Kaynak: AA
Manchester United ikinci maçını da kaybetti
İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Crystal Palace, Manchester United'ı 3-1 mağlup etti.
Konuk ekip Crystal Palace, Old Trafford Stadı'nda oynanan mücadeleyi, Townsend'in 7, Zaha'nın 74 (penaltıdan) ve 85. dakikalardaki golleriyle kazandı.
Manchester United'ın golü ise 80. dakikada Van de Beek'ten geldi.
Crystal Palace 2'de 2 yaparken, Manchester United ikinci haftayı da puansız kapattı.
Etiketler: İngiltere Premier Lig Crystal Palace manchester unitedSon Güncelleme: 19 Eylül 2020 Cumartesi 21:50
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