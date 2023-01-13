Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma 16:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mustafa Pektemek Eyüpspor'da
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Mustafa Pektemek'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Eyüpspor’umuza Hoş Geldin Mustafa Pektemek!— Eyüpspor (@eyupsporkulubu) January 13, 2023
Eyüpspor’umuz, Yukatel Kayserispor'dan Mustafa Pektemek'i renklerine bağladı.
Mustafa Pektemek'e hoş geldin diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/SaHLeDNuNW
Etiketler: Transfer Haberleri
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