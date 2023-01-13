Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ve istasyon koşularıyla başladı. Antrenman, 5'e 2 çalışmanın ardından oynanan çift kale taktik maçla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkan özel bir uçakla Konya'ya gitti.

Beşiktaş'ta Konya kafilesi belli oldu

Teknik direktör Şenol Güneş tarafından kadroya 23 oyuncu dahil edildi. Geçtiğimiz hafta sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa karşısında forma giyemeyen Josef de Souza da kadroda yer aldı.

Siyah-beyazlılarda devre arasında yolların ayrılacağı iddia edilen Montero, Konyaspor maçının kadrosuna dahil edilmedi. Sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal da kadroya dahil edilmeyen diğer isim oldu.

Beşiktaş'ın Konya kafilesindeki isimler şu şekilde:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Welinton, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Necip Uysal, Valentin Rosier, Tayfur Bingöl, Arthur Masuaku, Umut Meraş, Berkay Vardar, Atiba Hutchinson, Josef de Souza, Kerem Atakan Kesgin, Gedson Fernandes, Romain Saiss, Dele Alli, Kevin N'Koudou, Nathan Redmond, Cenk Tosun, Jackson Muleka, Oğuzhan Akgün.