Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma 15:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Kayseri'de yapılacak
[AA arşiv]
Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, Kayseri Erciyes Kayak Merkezi’nde 10-12 Mart'ta organize edilecek.
Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından en prestijli ekstrem spor organizasyonları arasında yer alan şampiyona Türkiye'de ilk kez Erciyes’te yapılacak.
Dünyanın en iyi snowcross sporcularının yarışacağı şampiyonada, çeşitli etkinlikler de yapılacak.
Bu arada organizasyon kapsamında, Erciyes ATV ve Motosnow Kupası da düzenlenecek. Bu yarışmada ATV ve motosiklet kategorilerinde dereceye giren yarışçılara toplam 5 bin 550 euro ödül dağıtılacak.
Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası— Türkiye Motosiklet Federasyonu #TMF (@MotFed) January 1, 2023
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Etiketler: Kayseri
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