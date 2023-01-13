Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma 15:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası Rize'de yapılacak
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Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası, Rize'de düzenlenecek. İkizdere'de 20-22 Ocak tarihlerinde düzenlenecek organizasyona 73 sporcu başvuru yaptı.
Türkiye Dağcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gençler-Büyükler Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası, 20-22 Ocak tarihlerinde İkizdere Cimil Köyü'nde gerçekleştirilecek.
Ffederasyon başkanı Ersan Başar, ilki geçen sene yapılan yarışmada dağ kayağı branşının 2026 yılında İtalya'da düzenlenecek Kış Olimpiyat Oyunları'nın resmi programına alındığına dikkati çekti.
Türkiye Şampiyonası’nda milli takım aday kadrolarının belirleneceğine vurgu yapan Başar, yarışmaya Ankara, Antalya, Kayseri, Erzurum, Muş, Erzincan, İzmir ve İstanbul'dan 73 sporcunun başvurduğunu vurguladı.
"Olimpiyat yolu zorlu ama bir o kadar da gurur vericidir. Tüm sporcu, antrenör ve kulüplerimizin destekleriyle başarıya ulaşacağımıza inancım tamdır."
Etiketler: Rize
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