Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma 15:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli golbol oyuncusu Gülşah Aktürk Fransa'ya transfer oldu
[AA arşiv]
Golbol Kadın Milli Takımı'yla 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda şampiyonluk yaşayan milli sporcu Gülşah Aktürk, Fransa'nın Besancon takımına transfer oldu.
Daha önce Portekiz ve Almanya takımlarında da forma giyen GülşahAktürk, yeni takımı için Fransa'ya gitti.
"Fransa Golbol Milli Takımı'nın hocası beni aradı. Asistan koçu Besancon'un hocalığını yapıyormuş. Orta oyuncuya ihtiyacı olunca da beni düşünmüşler. Ülkemi Portekiz ve Almanya'dan sonra Fransa'da da temsil edeceğim. Liglerinin ikinci yarısı başlıyor, mayıs ayına kadar Fransa'da forma giyeceğim."
Etiketler: Fransa
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