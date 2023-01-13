Daha önce Portekiz ve Almanya takımlarında da forma giyen GülşahAktürk, yeni takımı için Fransa'ya gitti.

"Fransa Golbol Milli Takımı'nın hocası beni aradı. Asistan koçu Besancon'un hocalığını yapıyormuş. Orta oyuncuya ihtiyacı olunca da beni düşünmüşler. Ülkemi Portekiz ve Almanya'dan sonra Fransa'da da temsil edeceğim. Liglerinin ikinci yarısı başlıyor, mayıs ayına kadar Fransa'da forma giyeceğim."