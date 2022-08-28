Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar 16:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mustafa Muhammed Nantes'ta ilk golünü attı
Fransız ekibi Nantes'a kiralanan Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed, yeni formasıyla ilk golünü attı.
Ligue 1'de 4. hafta maçında Nantes, konuk ettiği Toulouse'u 3-1 yendi.
24 yaşındaki golcü, maçın 46. dakikasında oyuna girdi ve 55. dakikada takımını 2-1 öne geçiren golü attı.
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