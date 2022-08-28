Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar 15:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli masa tenisçiler Balkan Şampiyonası'nı 6 madalyayla tamamladı
Bosna Hersek'te düzenlenen 47. Büyükler Balkan Masa Tenisi Şampiyonası'nda milli sporcular 6 madalya kazandı.
Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Saraybosna'da gerçekleşen organizasyonu Türkiye, 2 gümüş, 4 bronz madalyayla tamamladı.
Takım müsabakalarında kadın ve erkeklerde milliler gümüş madalyaların sahibi oldu.
Karışık takımda İbrahim Gündüz-Simay Kulakçeken, çift kadınlarda Özge Yılmaz-Ece Haraç, çift erkeklerde İbrahim Gündüz-Zirve Gündüz, tek erkeklerde ise İbrahim Gündüz bronz madalya elde etti.
Türkiye, madalya sıralamasında da takım halinde organizasyonu 6 madalyayla 2. sırada bitirdi.
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