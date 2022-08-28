Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İtalya’nın Ledro Gölü’nde yapılan şampiyona bugün sona erdi.

16 ülkeden 64 sporcunun yer aldığı şampiyonanın son yarış gününde hava koşulları nedeniyle yelkenciler denize açılamadı.

Antrenörler Alican Selcik ve Gökhan Durkal yönetimindeki Ege Erdemli, Sarp Süleyman Yusuf Özen, Derin Bartan, Defne Isabel Ramirez Zambrano oluşan milli takım, ilk yarışlardaki performansıyla şampiyonayı dördüncü sırada tamamladı.