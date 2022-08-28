Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar 15:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de yüzme şenliği düzenlendi
[Fotograf: AA]
Mersin Büyükşehir Belediyesince organize edilen yüzme şenliğine 165 çocuk katıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlik, Yenişehir ilçesindeki Macit Özcan Spor Kompleksi'nde gerçekleşti.
Etkinliğe katılan 165 çocuk, havuzda yüzme heyecanı yaşadı. Şenlikte çocuklara çeşitli ikramlar da yapıldı.
Etiketler: Mersin
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