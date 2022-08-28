Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maç öncesi sabah saatlerinde Ajax’tan kadrosuna katacağı Naci Ünüvar'ı, resmi sözleşme imzalamak için Trabzon'a getirdi.

Bordo-mavililer, Ajaxlı 19 yaşındaki futbolcu ile 1 yıllık kiralık sözleşmesi imzalayacak. Naci Ünüvar, havalimanında yaptığı açıklamada, Trabzonspor'un çok büyük bir kulüp olduğunu belirterek, "İnşallah bu sezonda şampiyon oluruz" dedi.