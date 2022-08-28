Can Bartu Tesislerinde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Bu antrenmanla çalışmalarının İstanbul etabını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, gün içinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Eskişehir'e gidecek.

Bu maç öncesinde hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertlilerin kamp kadrosu da belli oldu. İsmail Yüksek sakatlığından, Jasua King ve Bruma da takımla çalışmalara yeni başladığı için kadroda bulunmuyor.

"Altay, Ertuğrul, İrfan Can Eğribayat, Osayi, Szalai, Lemos, Gustavo, Peres, Alioski, Ferdi, Arao, Mert Hakan, Zajc, Crespo, Emre Mor, Lincoln, Arda, İrfan Can Kahveci, Rossi, Pedro, Valencia, Serdar Dursun"