Haber Giriş: 28 Ocak 2021 Perşembe 23:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mustafa Muhammed Galatasaray'da
Galatasaray, Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed'in transferi için Zamalek Kulübü ile görüşmelere başladığını açıkladı.
Galatasaray açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.
Kulübün açıklamasında, "Profesyonel futbolcu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla'nın kulübümüze satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Zamalek Sports Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.
Mustafa Muhammed, sosyal medya hesabından Türk bayraklı fotoğrafıyla bir paylaşımda bulundu.
January 28, 2021
Etiketler: Galatasaray
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