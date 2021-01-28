Fenerbahçe kulübüne imza atan Mesut Özil, kariyerinde emin adımlarla ilerliyor.

Başarılı oyuncu transferinin ardından ilk röportajını TRT'nin Almanca dijital platformu TRT Deutsch'a verdi.

Bizimle duygularını paylaşır mısın? Fenerbahçe formasıyla hedeflerin neler?

"Öncelikle çok mutlu olduğumu söylemeliyim. Bu her zaman benim bir hayalimdi. Çocukluğumdan beri bu takımın büyük bir taraftarıydım ve Fenerbahçe sürekli takip ettiğim bir takımdı. Şimdi Fenerbahçe’nin bir oyuncusu olarak buradayım ve hedefimiz tabi ki şampiyon olmak. Bu sene bunu başaracağımızı umuyorum"

Maçtan önce ettiğin özel bir dua var mı? Ya da dua ederken neler diliyorsun?

"Ben bir Müslümanım. Önce Kuran’dan kesitler okuyorum. Bunları okuduktan sonra da tabi ki takım arkadaşlarım için her şeyin yolunda gitmesini diliyorum. Bunun gibi şeyler"

Erol Bulut’un aktif futbolculuk zamanlarını hatırlıyor musun?

"Hepsini değil diyelim. Tabi ki o zamanlar Fenerbahçe’yi takip ediyordum ve ikisinin de maçlarını seyrediyordum. Jay-Jay Okocha tabi teknik olarak çok yetenekli bir oyuncuydu, bu kulüpte ikisi de çok başarılı işlere imza attılar ve ben de aynı şekilde Fenerbahçe’de aynı başarılara imza atmak istiyorum."

Maçlarda hangi sistemi tercih ediyorsun?

"Bu sadece teknik direktörün vereceği bir karar. Benim kendimi en iyi hissettiğim pozisyon oyun kurucu pozisyonu. Ama dediğim gibi, teknik direktör her şeyin kararını verir. Ben 10 numarayla oynarsam potansiyelimi daha iyi ortaya koyabilirim"