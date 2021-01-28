Haber Giriş: 28 Ocak 2021 Perşembe 20:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Egemen Korkmaz ve Murat Yaman PFDK'ya sevk edildi
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Medipol Başakşehir idarecisi Murat Yaman ve Trabzonspor antrenörü Egemen Korkmaz'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Yaman ve Korkmaz'ın dün oynanan TFF Süper Kupa maçında "saldırı" gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildi.
Süper Kupa finalinini son dakikalarında iki takımın yedek kulübeleri arasında arbede çıkmıştı.
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz arasında başlayan gerginlik sonrasında iki yedek kulübesine yansımıştı.
Medipol Başakşehir İdari Direktörü Murat Yaman ile Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz arasında yaşanan tartışmanın ardından saha içi bir anda karışmıştı. Olayların ardından iki isim de kırmızı kartla tribüne gönderilmişti.
Etiketler: Trabzonspor Medipol Başakşehir
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