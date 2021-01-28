Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcunun tedavisine başlandı.

"Süper Lig’in 22'nci haftasında Trabzonspor ile oynayacağı müsabakaya hazırlanan Futbol Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda, ikili mücadele sırasında ayak bileğine aldığı darbe nedeniyle çalışmayı tamamlayamayan futbolcumuz Gökhan Töre’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol ayak bileği dış yan bağında kısmi yırtık ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcumuz Gökhan Töre’nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."