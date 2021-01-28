Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Tosic'in sportif direktör Emir Saraç'ın da bulunduğu imza töreninde kendisini sezon sonuna kadar Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Son olarak Çin'in Guangzhou takımında forma giyen 36 yaşındaki futbolcu, daha önce Türkiye'de Gençlerbirliği ve Beşiktaş takımlarında oynamıştı.