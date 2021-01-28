Haber Giriş: 28 Ocak 2021 Perşembe 18:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dusko Tosic yeniden Süper Lig'de
Kasımpaşa, Sırp savunma oyuncusu Dusko Tosic'i sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Tosic'in sportif direktör Emir Saraç'ın da bulunduğu imza töreninde kendisini sezon sonuna kadar Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
Son olarak Çin'in Guangzhou takımında forma giyen 36 yaşındaki futbolcu, daha önce Türkiye'de Gençlerbirliği ve Beşiktaş takımlarında oynamıştı.
Transfer— KASIMPAŞA (@kasimpasa) January 28, 2021
Son olarak Çin Süper Ligi ekiplerinden Guangzhou takımının formasını giyen Sırp defans oyuncusu Dusko Tosic Kasımpaşamızda!
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