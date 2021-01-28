Haber Giriş: 28 Ocak 2021 Perşembe 18:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gençlerbirliği Mustafa Akbaş'ı transfer etti
Gençlerbirliği, savunma oyuncusu Mustafa Akbaş'ı kadrosuna kattı.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor altyapısında yetişen, Süper Lig'de Kayserispor ve Yeni Malatyaspor formaları da giyen 30 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar anlaşıldı.
Geçen sezon 17 maça çıkan Mustafa Akbaş, bu sezon şu ana kadar hiçbir resmi maçta forma giymedi.
Yeni Transferimiz Mustafa Akbaş— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) January 28, 2021
https://t.co/IT6670kS0W pic.twitter.com/wO08tJMAn0
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