Haber Giriş: 28 Ocak 2021 Perşembe 17:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayserispor'a Hırvat orta saha
Hes Kablo Kayserispor, Polonya'nın Lech Poznan takımından Hırvat futbolcu Karlo Muhar'ı transfer etti.
Kayserispor yetkililerinden alınan bilgiye göre, 25 yaşındaki orta saha oyuncusuyla sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.
Lisans işlemleri tamamlanan Muhar'ın hafta sonu oynanacak Kasımpaşa maçı kadrosunda yer alması bekleniyor.
Hoş Geldin Karlo Muhar— Hes Kablo Kayserispor (@KayserisporFK) January 28, 2021
Kulübümüz, orta saha oyuncusu Karlo Muhar ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştır.
Anlaşmanın hem Karlo Muhar’a hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz.
Hes Kablo Kayserispor Kulübü pic.twitter.com/XLuCiBkazj
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