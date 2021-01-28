Kayserispor yetkililerinden alınan bilgiye göre, 25 yaşındaki orta saha oyuncusuyla sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.

Lisans işlemleri tamamlanan Muhar'ın hafta sonu oynanacak Kasımpaşa maçı kadrosunda yer alması bekleniyor.

Hoş Geldin Karlo Muhar



Kulübümüz, orta saha oyuncusu Karlo Muhar ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştır.



Anlaşmanın hem Karlo Muhar’a hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz.



Hes Kablo Kayserispor Kulübü pic.twitter.com/XLuCiBkazj