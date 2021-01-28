Haber Giriş: 28 Ocak 2021 Perşembe 16:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Diagne Premier Lig yolcusu
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Galatasaray ile West Bromwich Albion, Mbaye Diagne'nin transferi konusunda anlaştı.
Premier Lig'de 19. sırada yer alan West Bromwich Albion, Galatasaray'ın golcü oyuncusu Mbaye Diagne'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.
Diagne, geçtiğimiz sezon da Belçika ekibi Club Brugge' e kiralanmış sadece 6 maçta forma giymişti.
Senegalli golcü bu sezon ise Süper Lig'de 15 maçta forma giyerken 9 gol atma başarısı gösterdi.
Etiketler: Galatasaray Transfer Haberleri Premier Lig
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