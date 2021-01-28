Okay Yokuşlu'nun bir sonraki adresi İngiltere mi olacak? İngiliz basını, West Bromwich Albion'ın 26 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için Celta Vigo ile temasa geçeceğini öne sürdü.

Özellikle teknik direktör Sam Allardyce'ın, Okay Yokuşlu'yu kadrosunda görmeyi istediği belirtildi.

Orta sahada savunma yönü güçlü olan bir futbolcu isteyen 66 yaşındaki çalıştırıcı, bu sorunu milli futbolcumuzla çözmeyi planlıyor.

İngiliz basını, bu transferdeki tek engelin Celta Vigo'nun tutumu olacağına dikkat çekti.

Okay Yokuşlu'yu kiralamaya sıcak bakmayan İspanyol ekibinin, bu teklifi kabul etmesinin de zor olduğu kaydedildi.

2018 yılında Trabzonspor'dan, Celta Vigo'ya transfer olan Okay Yokuşlu, İspanyol ekibi ile çıktığı 72 resmi maçta 2 kez fileleri sarsıp 2 de gol pası verdi.