Denizlispor'da Yalçın Koşukavak istifa etti
Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak istifa etti.
Üst üste alınan başarısız sonuçların ardından yönetim kurulu ile toplantı yapan deneyimli teknik adam, kurmaylara istifasını sundu.
Yeşil-siyahlı kulübün başkan yardımcısı ve basın sözcüsü Yavuz Cinkaya, yaptığı açıklamaya göre Koşukavak'ın istifası kabul edildi.
Sezona Robert Prosinecki ile başlayan Denizlispor'un Kenan Atik'ten sonra bu sezonki üçüncü teknik direktörü olan Koşukavak, yeşil-siyahlı takımla çıktığı 9 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet almıştı.
Teknik Direktörümüz Yalçın Koşukavak istifasını yönetim kurulumuza iletmiştir.— Denizlispor Kulübü (@Denizlispor) January 28, 2021
Yapılan karşılıklı görüşmenin ardından hocamızın istifası kabul edilmiştir.
Yalçın Koşukavak ve ekibine katkılarından ötürü teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarılar diliyoruz.#YukatelDenizlispor pic.twitter.com/tdFruMap47