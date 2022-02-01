1975 yılında kuruldu. Göçmenlerin kurduğu ve Alman profesyonel ligine çıkan ilk kulüp olma başarısına imza attı.

Erhan Önal, Savaş Koç, Volkan Yaman, İlhan Mansız gibi ünlü isimleri yetiştirdi. Ancak 47 yıl sonra iflas başvurusunda bulundu..

Almanya'da Türklerin ilk göz ağrısı Münih Türkgücü, mali olarak darboğazda.

Almanya 3. Futbol Liginde mücadele eden Münih Türkgücü, kendi hakkında iflas davasının açılması için kentteki yerel mahkemeye başvuru yaptı.

Münih Türkgücünü zorlu bir süreç bekliyor

Kulüpten yapılan açıklamada, iflas davasının açılmasını önlemek için bütün çabanın gösterildiği ancak kaçınılamadığı bilgisi paylaşıldı.

İflas başvurusuyla birlikte Münih Türkgücünü zorlu bir süreç bekliyor. Başvurunun kabulü halinde kulübün başına kayyum atanacak, 9 puanı silinecek ve ligden düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

Alman basınında yer alan haberlerde, Münih Türkgücü'nün iflastan kurtulması için 2 milyon euroya ihtiyaç duyduğu ifade edildi.

Münih Türkgücü, 22 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet ile 21 puanla 18'inci sırada yer alıyor.

