Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 14:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe Opet derbisi ertelendi
[Fotoğraf: AA-arşiv]
Misli.com Sultanlar Ligi'nde 12 Şubat Cumartesi günü oynanması planlanan Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe Opet derbisi ertelendi.
Fenerbahçe Opet sosyal medya hesabında yaptı payaşımla erteleme kararını duyurdu.
''12 Şubat 2022 Cumartesi günü İstanbul Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanması planlanan Galatasaray HDI Sigorta - Fenerbahçe Opet Misli.com Sultanlar Ligi müsabakası, takımımızın Avrupa Şampiyonlar Ligi maç programı değişikliği sebebiyle tehir edilmiştir.''
Dinamo Ak-Bars Kazan’ın ev sahipliği yaptığı, 3 Şubat 2022 Perşembe günü oynanması planlanan CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dinamo Ak-Bars Kazan - Fenerbahçe Opet maçı Covid-19 vakaları sebebiyle 11 Şubat 2022 Cuma gününe ertelenmiştir.— Fenerbahçe Voleybol (@FBvoleybol) January 31, 2022
Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/JlTRzU1Yq2
Etiketler: Derbi Voleybol Galatasaray Fenerbahçe
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