Haber Giriş: Kaynak: AA
Muhammet Demir 1 yıl daha Gaziantep'te
Gaziantep Futbol Kulübü, geçen sezon kiralık olarak görev alan Muhammet Demir'i, Medipol Başakşehir’den 1 yıl daha kiraladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Muhammet ve oyuncunun kulübü Medipol Başakşehir ile 1 yıllık daha kiralık olarak anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Muhammet Demir'e kulübümüze bir kez daha hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
TRANSFER | MUHAMMET DEMİR EVİNDE KALDI!— Gaziantep FK (@GaziantepFK) August 22, 2020
https://t.co/Pt3vwpkhFy pic.twitter.com/RsymNArUTM
Etiketler: Gaziantep Muhammet DemirSon Güncelleme: 22 Ağustos 2020 Cumartesi 16:21
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