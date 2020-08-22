Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Trabzonspor Bahia takımında forma giyen Flavio'yu kadrosuna kattı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Brezilya'nın EC Bahia Kulübünün profesyonel oyuncusu Flavio Medeiros da Silva'nın, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Flavio ile 4 yıllık anlaşma

Bordo-mavili kulüp tarafından konuya ilişkin KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Flavio Medeiros da Silva'nın, kulübümüze transferi konusunda, EC Bahia Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, EC Bahia kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 1.200.000 Euro ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Flavio Medeiros da Silva’nın, kulübümüze transferi konusunda Brezilya’nın EC Bahia Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Ayrıca Flavio Medeiros da Silva ile 4 yıllık anlaşma yapılmıştır. pic.twitter.com/ugMWx76RhP — Trabzonspor (@Trabzonspor) August 22, 2020

Ayrıca, Bahia kulübüne futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, EC Bahia'ya ödenecek tutardan sonra kalan kısmın yüzde 20'si ödenecektir" ifadelerine yer verildi.

Yıllık 750 bin euro

Trabzonspor, Flavio Medeiros'a 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları için 750 bin euro garanti ücret ödeyecek. Ayrıca menajerlik bedeli olarak da futbolcu ile olan sözleşme süresince, oyuncuya ödenecek yıllık garanti ücretin yüzde 10'u verilecek.

24 yaşındaki futbolcu dördüncü hafta maçları oynanan Brezilya Serie A'da 1 karşılaşmada görev aldı. Geçtiğimiz sezon ise 28 lig maçında oynadı.



