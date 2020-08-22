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Tolga Ciğerci'ye yeni sözleşme
Fenerbahçe, tecrübeli orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini uzattı.
Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın oyuncularından Tolga Ciğerci'nin sözleşmesi bir yıl uzatılmıştır." denildi.
Açıklamada, "Değerli futbolcumuza çubuklu formamızla başarı dolu bir sezon dileriz." ifadelerine yer verildi.
Geçen sezon Fenerbahçe forması ile 33 maça çıkan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2 kez ağları sarstı 4 de gol pası verdi.
Futbol A Takımımızın oyuncularından Tolga Ciğerci’nin sözleşmesi bir yıl uzatılmıştır.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 22, 2020
Değerli futbolcumuza Çubuklu formamızla başarı dolu bir sezon dileriz. pic.twitter.com/FaemQXOtdI
Etiketler: Tolga Ciğerci FenerbahçeSon Güncelleme: 22 Ağustos 2020 Cumartesi 16:34
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