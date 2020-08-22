Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın oyuncularından Tolga Ciğerci'nin sözleşmesi bir yıl uzatılmıştır." denildi.

Açıklamada, "Değerli futbolcumuza çubuklu formamızla başarı dolu bir sezon dileriz." ifadelerine yer verildi.

Geçen sezon Fenerbahçe forması ile 33 maça çıkan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2 kez ağları sarstı 4 de gol pası verdi.