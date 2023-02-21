Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen 30 yaşındaki oyuncu, "Sözleşmemi uzattığım için çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Mısırlı milli futbolcu, İngiliz ekibinde 155 maçta forma giyerken 6 gol attı ve 10 asist yaptı.

Elneny, Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonunda kiralık olarak forma giymişti.