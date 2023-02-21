Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı 16:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muhammed Elneny Arsenal ile sözleşmesini uzattı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in orta saha oyuncusu Muhammed Elneny, kulübüyle Haziran 2024'e kadar sözleşme uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen 30 yaşındaki oyuncu, "Sözleşmemi uzattığım için çok mutluyum." ifadesini kullandı.
Mısırlı milli futbolcu, İngiliz ekibinde 155 maçta forma giyerken 6 gol attı ve 10 asist yaptı.
Elneny, Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonunda kiralık olarak forma giymişti.
Etiketler: Transfer Haberleri Premier Lig
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