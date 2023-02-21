Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı 15:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor Basel maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 23 Şubat Perşembe günü deplasmanda İsviçre temsilcisi Basel ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından ayak tenisi oynadı.
Karşılaşma için yarın İsviçre'ye gidecek Karadeniz ekibi, St. Jakob-Park Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla Basel maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
Etiketler: Trabzonspor
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