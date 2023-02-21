Beşiktaş'ın, MKE Ankaragücü'ndeki performansı sonrası 2019 yazında kadrosunda kattığı ancak beklentileri karşılayamaması üzerine 2022'nin kasım ayında yollarını ayırdığı Boyd, kariyerini ABD'de sürdürecek.

Los Angeles Galaxy Kulübünden yapılan açıklamaya göre, ABD Milli Takımı'nda da oynayan 28 yaşındaki futbolcu ile 2023 sezonu sonuna kadar geçerli sözleşme imzalandı.

Türkiye'den önce Yeni Zelanda ve Portekiz liglerinde de top koşturan Boyd, çıktığı 275 maçta 54 gol kaydetti.