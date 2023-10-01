Hafif Sağanak Yağışlı 15.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 01.10.2023 14:40

Muaythai Gençler Dünya Şampiyonası Antalya'da başladı

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Muaythai Gençler Dünya Şampiyonası'nda ilk gün müsabakaları gerçekleştiriliyor.

Muaythai Gençler Dünya Şampiyonası Antalya'da başladı

Türkiye Muaythai Federasyonu ile Uluslararası Muaythai Federasyonunun (IFMA) birlikte organize ettiği şampiyona, Kemer ilçesinde başladı. 65 ülkeden 1000'e yakın sporcunun katıldığı şampiyonada, 10-11 yaş çocuklar, 12-13 yaş yıldızlar, 14-15 alt gençler, 16-17 üst gençler ve 23 yaş altı sporcular madalya mücadelesi verecek.

Türkiye'den şampiyonaya minik, yıldız, genç ve 23 yaş altı kategorilerinde 120 sporcu katılıyor.

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, yaptığı açıklamada, Muaythai Gençler Dünya Şampiyonası'ndaki tüm sporculara başarı diledi.

Yıldız, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılında talip oldukları organizasyonu en iyi şekilde, profesyonel ekip anlayışıyla gerçekleştirip, Türk misafirperverliğini dünyaya göstermek istediklerini söyledi.

​​​​​​​Muaythai Gençler Dünya Şampiyonası, 7 Ekim'de sona erecek.

ETİKETLER
Antalya
Sıradaki Haber
Kadın futbolundaki derbi Beşiktaş'ın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:12
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ankara'daki terör saldırısını lanetledi
16:09
Bakan Yerlikaya terör saldırısında yaralanan polis memurlarını ziyaret etti
16:04
Sancaktepe'de rögarın taşması sonucu 4 daireyi su bastı
15:44
Stoltenberg: NATO, terörle mücadelede Türkiye ile dayanışma içindedir
15:35
Sağlık Bakanı Koca'dan saldırıda yaralanan polislerle ilgili açıklama
15:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB sürecinde yeni dayatmalara, yeni şartlara tahammülümüz kalmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda milletvekillerine hitap etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda milletvekillerine hitap etti
FOTO FOKUS
Avcılar'da su birikintileri trafik kazasına neden oldu
Avcılar'da su birikintileri trafik kazasına neden oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ