Muaythai Gençler Dünya Şampiyonası Antalya'da başladı

Türkiye Muaythai Federasyonu ile Uluslararası Muaythai Federasyonunun (IFMA) birlikte organize ettiği şampiyona, Kemer ilçesinde başladı. 65 ülkeden 1000'e yakın sporcunun katıldığı şampiyonada, 10-11 yaş çocuklar, 12-13 yaş yıldızlar, 14-15 alt gençler, 16-17 üst gençler ve 23 yaş altı sporcular madalya mücadelesi verecek.

Türkiye'den şampiyonaya minik, yıldız, genç ve 23 yaş altı kategorilerinde 120 sporcu katılıyor.

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, yaptığı açıklamada, Muaythai Gençler Dünya Şampiyonası'ndaki tüm sporculara başarı diledi.

Yıldız, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılında talip oldukları organizasyonu en iyi şekilde, profesyonel ekip anlayışıyla gerçekleştirip, Türk misafirperverliğini dünyaya göstermek istediklerini söyledi.

​​​​​​​Muaythai Gençler Dünya Şampiyonası, 7 Ekim'de sona erecek.