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Spor
AA 18.11.2023 23:27

MotoGP'nin Katar ayağındaki sprint yarışında Jorge Martin birinci oldu

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 19. ayağı Katar Grand Prix'sindeki sprint yarışını, Pramac Ducati sürücüsü Jorge Martin kazandı.

MotoGP'nin Katar ayağındaki sprint yarışında Jorge Martin birinci oldu
[Fotograf: AP]

Sezonun 19. mücadelesi öncesi gerçekleştirilen sprint yarışı, Ed-Daayin kentindeki 5,4 kilometrelik Uluslararası Lusail Pisti'nde 11 tur üzerinden düzenlendi.

Martin, 20.52.6340'lık derecesiyle sprint yarışından zaferle ayrıldı. Bitiş çizgisini Martin'den 0.391 saniye sonra geçen Fabio Di Giannantonio (Gresini) ikinci, Luca Marini (Mooney VR46) ise liderin 2.875 saniye ardından üçüncü sırayı aldı.

Pilotlar klasmanında şampiyonluk mücadelesi veren lider Francesco Bagnaia ile ikinci Jorge Martin arasında sezonun son iki yarışına girilirken 7 puan fark bulunuyor.

Şampiyonada genel klasman lideri Bagnaia, sprint yarışını 5. sırada tamamladı ve Martin ile farkın kapanmasına engel olamadı.

Şampiyonada, Bagnaia (Ducati Lenovo) 6, Martin (Prima Pramac) 4, Marco Bezzecchi (Mooney VR46) 3, Aleix Espargaro (Aprilia) 2, Alex Rins (LCR Honda Castrol), Johann Zarco (Prima Paramac) ve Enea Bastianini (Ducati Lenovo) birer yarış galibiyeti elde etti.

Pilotlar klasmanında ilk 5

19 Kasım Pazar günü TSİ 20.00'da başlayacak 22 turluk Katar Grand Prix'si öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Francesco Bagnaia (İtalya): 417 puan

2. Jorge Martin (İspanya): 410

3. Marco Bezzecchi (İtalya): 323

4. Brad Binder (Güney Afrika): 257

5. Johann Zarco (Fransa): 200

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