Haber Giriş: 8 Nisan 2022 Cuma 09:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
MotoGP'de heyecan ABD'de sürecek
[Fotoğraf: AA arşiv]
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP, ABD'nin ev sahipliği yapacağı sezonun 4. yarışıyla devam edecek.
Austin kentindeki 5,5 kilometrelik Amerika Pisti'nde düzenlenecek mücadelenin sıralama turları 9 Nisan Cumartesi günü TSİ 22.10'da, 20 turluk yarış ise 10 Nisan Pazar günü TSİ 21.00'de başlayacak.
Şu ana kadar Enea Bastianini (Gresini Ducati), Miguel Oliveira (Red Bull KTM) ve Aleix Espargaro'nun (Aprilia) birer yarış galibiyeti bulunuyor.
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