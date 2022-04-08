Austin kentindeki 5,5 kilometrelik Amerika Pisti'nde düzenlenecek mücadelenin sıralama turları 9 Nisan Cumartesi günü TSİ 22.10'da, 20 turluk yarış ise 10 Nisan Pazar günü TSİ 21.00'de başlayacak.

Şu ana kadar Enea Bastianini (Gresini Ducati), Miguel Oliveira (Red Bull KTM) ve Aleix Espargaro'nun (Aprilia) birer yarış galibiyeti bulunuyor.