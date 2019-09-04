Başkent ekibinin Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ve teknik direktör Metin Diyadin katıldı.

Diyadin, törende yaptığı açıklamada, "Ankaragücü gibi güçlü bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Üzerimizdeki sorumluluğu biliyoruz. Umarım ateşli taraftarımızın desteği ile Ankaragücümüzü hak ettiği yerlere getiririz" ifadelerini kullandı.

Başkan Yiğiner ise "Deneyimli Teknik Direktör Metin Diyadin ile 1 yıllık anlaşma sağladık. Camiamıza hayırlı olmasını dilerim" diye konuştu.

Kaynak: TRT Spor