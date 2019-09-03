Ay-yıldızlı ekip, grubundaki ilk maçında Japonya'ya 86-67 üstünlük sağladı. Turnuvanın favorilerinden ABD ise Çekya'yı 88-67 mağlup ederek iyi bir başlangıç yaptı.

1. çeyrek sonucu: Türkiye 21-26 ABD

İlk yarı sonucu: Türkiye 42-47 ABD

3. çeyrek sonucu: Türkiye 61-65 ABD

4. çeyrek sonucu: Türkiye 81-81 ABD

Uzatmalar: Türkiye 92-93 ABD

Şanghay Oriental Spor Merkezi'nde oynanan karşılaşmada milli takımın başantrenörü Ufuk Sarıca, Japonya karşısında olduğu gibi Doğuş Balbay, Melih Mahmutoğlu, Cedi Osman, Ersan İlyasova, Semih Erden ilk beşini sahaya sürdü.

Milli takımda Scottie Wilbekin, Japonya mücadelesinde olduğu gibi ABD maçına da yedekler arasında başladı.

Türkiye ile ABD arasındaki karşılaşmaya basketbolseverler büyük ilgi gösterdi. 18 bin kişilik salon tamamen dolarken, Türk taraftarlar da takımlarına ilk dakikadan itibaren destek verdi.

ABD Başantrenörü Gregg Popovich de Çekya karşısında sahaya sürdüğü Mitchell, Walker, Barnes, Tatum, Turner ilk beşi A Milli Takım karşısında da görevlendirdi.

Çinli basketbolseverlerin özellikle Popovich'e sevgi gösterisi dikkat çekti.

Kaynak: TRT Spor