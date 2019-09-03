"Fenerbahçe'ye hizmetin yeri olmaz, ömür boyu burada olmam dileğiyle"...

Volkan Demirel, Fenerbahçe formasına veda ederken, sosyal medya hesabında bu sözleri kullandı.

20 yaşında Fenerbahçe'ye transfer olan tecrübeli eldiven, adını sarı lacivertli kulübün efsanelerinin arasına yazdırdı.

Fenerbahçe'de başkan, teknik direktör ve kadro değişti ancak Volkan'ın kaledeki yeri değişmedi.

17 yıl forma terletti

17 yıl Fenerbahçe kalesini koruyan Volkan Demirel, 5 lig şampiyonluğu yaşadı.

3 kez Süper Kupa'yı kaldıran tecrübeli eldiven, 2 kez de Türkiye Kupası zaferi tattı.

Zaman zaman performansı eleştirilse de Fenerbahçe'nin en büyük zaferlerinde kalede yer aldı.

Kadıköy'de derbi mağlubiyeti yaşamayan Volkan Demirel, sarı lacivertli formayla 515 maça çıktı.

389 lig maçında kaleyi koruyan tecrübeli isim, "Fenerbahçe'nin ligde en çok forma giyen kalecisi" unvanının da sahibi oldu.

Volkan Demirel için yeni bir serüven başlıyor.

Eldivenlerini asarak futbola veda eden tecrübeli isim, çok sevdiği Fenerbahçe'den kopamadı.

Volkan, artık sahada değil, yedek kulübesinde sarı lacivertli renklere hizmet edecek.

Kaynak: TRT Spor