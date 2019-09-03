Portekiz Futbol Federasyonunun (FPF) "Quinas de Ouro" olarak adlandırılan ulusal futbol ödülleri, başkent Lizbon'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

İtalya'nın Juventus takımında forma giyen 34 yaşındaki Ronaldo, Atletico Madrid'den Joao Felix, Manchester City'den Bernardo Silva, Sporting Lizbon'dan Bruno Fernandes ve Wolverhampton'dan Ruben Neves'i geride bırakarak yılın futbolcusu ödülünü 10. kez kazanmayı başardı.

Ronaldo'yu son 12 yılda sadece iki isim geride bıraktı. Ödülü 2010 yılında Atletico Madrid forması giyen Simao Sabrosa ile 2014 yılında Real Madrid'den Pepe almıştı.

Törende, Benfica'yı çalıştıran Bruno Lage en iyi teknik direktör, Benfica da en iyi takım ödülüne layık görüldü.

Kaynak: AA