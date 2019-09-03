Süper Lig ekipleri yıldız isimlerin de bulunduğu çok sayıda futbolcuyla kadrolarını güçlendirdi.

Galatasaray'da Radamel Falcao, Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, Beşiktaş'ta Muhammed Elneny ve Trabzonspor'da ise Daniel Sturridge ön plana çıkan isimler oldu.

Transferde en fazla futbolcuyu, 22 isimle İstikbal Mobilya Kayserispor kadrosuna kattı.

Ligin dört büyüklerinden Trabzonspor 17, Galatasaray 14, Fenerbahçe 13, Beşiktaş ise 8 futbolcuyla kadrosuna takviye yaptı.

Transfer yasağı bulunan MKE Ankaragücü ise geçen sezon kadrosunda bulunan ancak sözleşmelerini fesheden 4 futbolcuyla yeniden anlaştı.

Kayserispor'dan 22 transfer

Süper Lig'de transfer döneminin en hareketli takımı İstikbal Mobilya Kayserispor oldu.

Kadrosunda büyük bir revizyona giden Kayseri ekibi, 22 futbolcu transfer ederken, 11 oyuncuyla da yollarını ayırdı.

Süper Lig'de Çaykur Rizespor 18 futbolcuyu kadrosuna dahil ederken, Trabzonspor ile ligin yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep ise 17'şer oyuncuyla kadrolarını güçlendirdi.

Öte yandan, ligde en fazla oyuncuyla yollarını ayıran ekip, 23 futbolcuyla Fenerbahçe oldu.

Transfer raporu

Birinci transfer ve tescil döneminde Süper Lig kulüplerinde kadroya dahil edilen ve yollar ayrılan oyuncular şöyle:

Alanyaspor

Gelenler: Merih Demiral (Sassuolo) Anastasios Bakasetas (AEK), Manolis Siopis (Aris), Lokman Gör (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Onur Bulut (Braunschweig), Marafona (Braga) Juanfran (Deportivo La Coruna), Tayfur Bingöl (Göztepe), Erdinç Mergen (Tondela), Yacine Bammou (Caen-kiralık), Umut Güneş (Stuttgart II), Salih Uçan (Empoli), Musa Çağıran (Osmanlıspor), Eray Birniçan (Kasımpaşa).

Kiralıktan dönenler: Kaan Kanak (Adana Demirspor), Barış Başdaş (Gençlerbirliği).

Gidenler: Lucas Villafanez (Morelia), Taha Yalçıner (Akhisarspor), Cenk Ahmet Alkılıç (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Glynor Plet (Telstar), Erdinç Mergen (Yeşilyurt Belediyesspor-kiralık), Ufuk Ceylan (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Barış Başdaş (Fatih Karagümrük), Isaac Sackey (Yukatel Denizlispor-kiralık), Hasan Ayaroğlu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor-kiralık), Mbilla Etame (Sözleşmesi bitti).

Kiralandıkları takıma dönenler: Ozan Tufan (Fenerbahçe), Joel Obi (Chievo Verona)

Antalyaspor

Gelenler: Aatif Chahechouhe (Çaykur Rizespor), Gustavo Blanco Leschuk (Shakhtar Donetsk), Gelson Dala (Sporting Lizbon-kiralık), Eren Albayrak (Jubilo Iwata), Amilton Minervino da Silva (Desportivo Aves), Harun Kavaklıdere (Bodrum Belediyesi Bodrumspor), Ufuk Akyol (Fatih Karagümrük).

Kiralıktan dönenler: Abdelaziz Barrada (Gimnastic), William Vainqueur (Monaco).

Gidenler: Souleymane Doukara (El İttifak), Abdelaziz Barrada (El Shahania), William Vainqueur (Toulouse-kiralık), Jean Armel Drole (Las Palmas-kiralık), Zeki Yıldırım (Fatih Karagümrük), Yekta Kurtuluş (Sözleşmesi bitti).

Kiralandıkları takıma dönenler: Mevlüt Erdinç (Medipol Başakşehir).

Beşiktaş

Gelenler: Muhammed Elneny (Arsenal-kiralık), Abdoulay Diaby (Sporting Lizbon-kiralık), Kevin N'Koudou (Tottenham), Pedro Miguel Braga Rebocho (Guingamp-kiralık), Victor Ruiz (Villarreal), Douglas Pereira dos Santos (Barcelona), Tyler Boyd (Vitoria Guimaraes), Adem Ljajic (Torino).

Kiralıktan dönenler: Umut Nayir (Bursaspor).

Gidenler: Ricardo Quaresma ve Mustafa Pektemek (Kasımpaşa), Gary Medel (Bologna), Nicolas Isimat-Mirin (Toulouse-kiralık), Aras Özbiliz (Sözleşmesi feshedildi), Adriano Correia (Atletico Paranaense), Gökhan Töre (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Sedat Şahintürk (Yukatel Denizlispor-kiralık), Cyle Larin (Zulte Waregem- kiralık), Tolga Zengin (Sözleşmesi bitti).

Kiralandıkları takıma dönenler: Shinji Kagawa (Borussia Dortmund).

BtcTurk Yeni Malatyaspor

Gelenler: Gökhan Töre (Beşiktaş), Moryke Fofana ve Adis Jahovic (Konyaspor), Teenage Hadebe (Kaizer Chiefs), Özer Özdemir (Le Havre), Guilherme Costa Marques (Benevento-kiralık), Ufuk Ceylan (Alanyaspor), Ghaylen Chaaleli (Esperance), Afriyie Acquah (Empoli), Sakıb Aytaç (İstikbal Mobilya Kayserispor), Murat Akşit (Pendikspor).

Gidenler: Danijel Aleksic (El Ehli), Adem Büyük (Galatasaray), Michael Pereira (CFR Cluj), Bülent Cevahir (Karagümrük-kiralık), Sincere Seth (Boluspor-kiralık), Mustafa Eskihellaç, (Boluspor-kiralık), Ömer Şişmanoğlu (Sözleşmesi bitti), Ertaç Özbir (Gençlerbirliği), Murat Akça (Giresunspor).

Kiralandıkları takıma dönenler: Barış Alıcı (Fenerbahçe), Aboubakar Kamara (Fulham).

Çaykur Rizespor

Gelenler: Aminu Umar (Osmanlıspor), Marko Scepovic (Fehervar), Fernando Boldrin (İstikbal Mobilya Kayserispor), Dimitrios Chatziisaias (PAOK), Yusuf Acer (Altınordu), Mostapha El Kabir (Kalmar), Mykola Moroziuk (Dinamo Kiev), İsmael Diomande (Caen), Oğuz Kağan Güçtekin ve Barış Alıcı (Fenerbahçe), Joseph Attamah (Medipol Başakşehir-kiralık), Amedej Vetrih (Domzale), Atakan Akkaynak (Williem-kiralık), Nill De Pauw (Zulte Waregem), Yan Sasse (Coritiba-kiralık), Tarık Çetin, Burak Albayrak, Mahsun Çapkan (Fenerbahçe).

Kiralıktan dönenler: Oğulcan Çağlayan (Gazişehir Gaziantep).

Gidenler: Vedat Muric (Fenerbahçe), Davide Petrucci (Ascoli), Aatıf Chahechouhe (Antalyaspor), Marwane Saadane (El Fateh), Koray Altınay (Fatih Karagümrük), Mehmet Uslu (Adana Demirspor), Mustafa Saymak (PEC Zwolle), Prejuce Nakoulma (Sözleşmesi bitti), Armand Traore (Sözleşmesi feshedildi), Mahsun Çapkan (Eyüpspor-kiralık), Samir Ujkani (Torino), Ali Faez (El Shorta), Çınar Tarhan (Etimesgut Belediyespor).

Kiralandıkları takıma dönenler: Chidozie Awaziem (Porto), Musa Çağıran (Osmanlıspor), Okechukwu Azubuike (Pyramids).

Demir Grup Sivasspor

Gelenler: Abdou Razack Traore (Konyaspor), Barış Yardımcı (Bursaspor), Furkan Sağman (VfL Bochum), Caner Osmanpaşa (Akhisarspor), Muammer Yıldırım (İstikbal Mobilya Kayserispor), Armin Djerlek (Partizan), Mamadou Samassa (Troyes), Aaron Appindangoye (Ümraniyespor), Marcelo Goiano (Braga), Mustapha Yatabare (Konyaspor), Fernando Andrade (Porto-kiralık), Isaac Cofie (Sporting Gijon).

Gidenler: Özer Hurmacı (Bursaspor), Sergio Rochet (Club Nacional), Mattias Bjarsmyr (Gençlerbirliği), Muhammet Demir (Medipol Başakşehir), Tolgahan Acar (Yukatel Denizlispor), Delvin N'Dinga (Sözleşmesi bitti), Gabriel Torje (Chennaiyin), Gohi Bi Cyriac (Sözleşmesi bitti).

Kiralandığı takıma dönenler: Douglas Pereira dos Santos (Barcelona), Fousseni Diabate (Leicester City), David Braz (Santos).

Fenerbahçe

Gelenler: Luiz Gustavo ve Adil Rami (Olympique Marsilya), Vedat Muric (Çaykur Rizespor), Max Kruse (Werder Bremen), Murat Sağlam (Wolfsburg II), Allahyar Sayyadmanesh (Esteghlal), Emre Belözoğlu ve Mevlüt Erdinç (Medipol Başakşehir), Altay Bayındır (MKE Ankaragücü), Yasir Subaşı (Ümraniyespor), Garry Rodrigues (El Ittihad-kiralık), Deniz Türüç (İstikbal Mobilya Kayserispor), Zanka (Huddersfield Town).

Kiralıktan dönenler: Ozan Tufan (Alanyaspor).

Gidenler: Eljif Elmas (Napoli), Diego Reyes (Tigres), Carlos Kameni (Sözleşmesi feshedildi), Mehmet Topal (Medipol Başakşehir), Roman Neustaedter (Dinamo Moskova), Martin Skrtel (Atalanta/Medipol Başakşehir), Tarık Çetin, Mahsun Çapkan, Burak Albayrak (Çaykur Rizespor), Yasir Subaşı (İstikbal Mobilya Kayserispor), Serhat Kot (MVV Maastricht), Şener Özbayraklı (Galatasaray), Roberto Soldado ve İsmail Köybaşı (Granada), Mathieu Valbuena (Olympiacos), Volkan Demirel (Futbolu bıraktı), Barış Alıcı, Oğuz Kağan Güçtekin (Çaykur Rizespor-kiralık), Berke Özer (Westerlo-kiralık), Michael Frey (Nürnberg-kiralık), Allahyar Sayyadmanesh (İstanbulspor-kiralık), Abdulcebrail Akbulut (Büyükşehir Belediye Erzurumspor-kiralık).

Kiralandıkları takıma dönenler: Andre Ayew (Swansea City), Yassine Benzia (Lille), İslam Slimani (Leicester City).

Galatasaray

Gelenler: Radamel Falcao (Monaco), Mario Lemina (Southampton-kiralık), Florin Andone (Brighton-kiralık), Steven Nzonzi (Roma-kiralık), Emre Mor (Celta Vigo-kiralık), Christian Luyindama (Standard Liege), Ryan Babel (Fulham), Jean Michael Seri (Fulham-kiralık), Adem Büyük (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Okan Kocuk (Bursaspor), Jimmy Durmaz (Toulouse), Taylan Antalyalı (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Şener Özbayraklı (Fenerbahçe), Valentine Ozornwafor (Enyimba).

Gidenler: Mbaye Diagne (Club Brugge-kiralık), Kostas Mitroglou (PSV Eindhoven-kiralık), İsmail Çipe ve Emirhan Civelek (Kayserispor-kiralık), Muğdat Çelik (Gazişehir Gaziantep), Fernando Reges (Sevilla), Sinan Gümüş (Genoa), Eren Derdiyok (Göztepe), Recep Gül (Westerlo-kiralık), Valentine Ozornwafor (Almeria-kiralık).

Kiralandıkları takıma dönenler: Henry Onyekuru (Everton), Badou Ndiaye (Stoke City), Semih Kaya (Sparta Prag).

Gazişehir Gaziantep

Gelenler: Souleymane Diarra (Lens), Bartlomiej Pawloski (Zaglebie Lubin), Junior Morais (FCSB), Raman Chibsah (Frosinone), Ulaş Zengin (Altay), Abdul Aziz Tetteh (Dinamo Moskova), Furkan Soyalp (Medipol Başakşehir-kiralık), Muğdat Çelik (Galatasaray), Yuri Lodygin (Zenit), Muhammet Demir (Medipol Başakşehir-kiralık), Papy Djilobodji (Guingamp), Jean Armel Kana Bıyık (İstikbal Mobilya Kayserispor), Alin Toşca (Real Betis), Pawel Olkowsk (Bolton), Patrick Twumasi (Alaves-kiralık), Olarenwaju Kayode (Shakhtar Donetsk-kiralık) Güray Vural (Akhisarspor).

Gidenler: Igor Wanderson Da Silva (Bursaspor), Rıdvan Şimşek (Keçiörengücü), Gökhan Alsan ve Yalçın Kılıç (Samsunspor), Elmar Bjarnason, Uğur Arslan Kuru ve Erhan Çelenk (Akhisarspor), Cihat Çelik (TOP Oss), Yonathan Del Valle ve Ahmet Kesim (Giresunspor), Mucahit Albayrak (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Rydell Poepon (Boluspor).

Kiralandıkları takıma dönenler: Oğulcan Çağlayan (Çaykur Rizespor).

Gençlerbirliği

Gelenler: Daniel Candeias (Glasgow Rangers), Mattias Bjarsmyr (Demir Grup Sivasspor), Ertaç Özbir (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Sadio Diallo (Hatayspor), Zargo Toure (Trabzonspor), Sefa Yılmaz (Altınordu), Pierre-Yves Polomat (Saint-Etienne), Abdoulaye Diallo (Rennes), Giovanni Sio (Montpellier), Mats Seuntjens (AZ Alkmaar), Fabricio Baiano (Maritimo-Kiralık), Flavio Ramos (Feirense-kiralık), Floyd Ayite (Fulham).

Kiralıktan dönenler: Soner Dikmen (Kastamonu 1966).

Gidenler: Yıldırım Mert Çetin (Roma), Emrullah Şalk (Adana Demirspor), Canberk Aydın (Menemenspor), Jailton Paraiba (Tokyo Verdy), Selçuk Şahin (Bursaspor), Engin Bekdemir (Altınordu), Bady (Guarani), Kari Arnason (Vikingur), Hakan Arıkan (İstikbal Mobilya Kayserispor), Ahmet İlhan Özek ve Bekir Yılmaz (Giresunspor), Alper Uludağ (Konyaspor), Mert Nobre (Futbolu bıraktı), Cosmin Matei (Sözleşmesi bitti), Luccas Claro (Sözleşmesi bitti), Deniz Yılmaz (Sözleşmesi bitti), Taha Cengiz Demirtaş (Ümraniyespor).

Kiralandıkları takıma dönenler: Barış Başdaş (Alanyaspor).

Göztepe

Gelenler: Eren Derdiyok (Galatasaray), Murat Paluli (Hatayspor), Veli Çetin (Menemenspor), Marcio Mossoro ve Stefano Napoleoni (Medipol Başakşehir), Soner Aydoğdu (Medipol Başakşehir-kiralık), Leo Scwechlen (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Atınç Nukan (Leipzig), Bubacarr Sanneh (Anderlecht-kiralık), Hüseyin Bulut (Borussia Dortmund), Batuhan Kırdaroğlu (Pendikspor).

Gidenler: Famoussa Kone (Keçiörengücü), Tayfur Bingöl (Alanyaspor), Axel Ngando (Auxerre), Doğanay Kılıç (Medipol Başakşehir), Nabil Ghilas ve Fausto Grillo (Sözleşmeleri feshedildi), Kadu, Adama Traore, Yoan Gouffran (Sözleşmeleri bitti), Samed Ali Kaya (Adana Demirspor-kiralık).

Kiralandıkları takıma dönenler: Lumor Agbenyenu (Sporting Lizbon).

İstikbal Mobilya Kayserispor

Gelenler: Pedro Henrique (PAOK), Bernard Mensah (Atletico Madrid), Ben Rienstra (Heerenveen), Yasir Subaşı (Fenerbahçe), Emmanuel Adebayor (Medipol Başakşehir), Ömer Uzun (Bochum), Aymen Abdennour (Valencia), Mert Kula (Sarıyer), Hakan Arıkan (Gençlerbirliği), Benoit Poulain (Clup Brugge), Ziya Alkurt (Yukatel Denizlispor), İsmail Çipe ve Emirhan Civelek (Galatasaray-kiralık), Adryan Tavares (Sion), Aksel Aktaş (Reims), Anthoney Uzodimma Chigaemez (Nijerya), Paul-Georges Ntep (Wolfsburg-kiralık), Alpay Çelebi (Beşiktaş-kiralık), Eray İşcan (Serbest), Miguel Lopes (Akhisarspor), Furkan Polat (Çanakkale Dardanelspor), Brice Dja Djedje (Serbest).

Gidenler: Deniz Türüç (Fenerbahçe), Fernando Boldrin (Çaykur Rizespor), Jean Armel Kana Bıyık (Gazişehir Gaziantep), Oleksandr Kucher (Karpaty Lviv), Tiago Lopes ve Cristian Sapunaru (Yukatel Denizlispor), Muammer Yıldırım (Demir Grup Sivasspor), Sakıp Aytaç (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Asamoah Gyan ve Silvestre Varela (Sözleşmeleri bitti).

Kiralandıkları takıma dönenler: Tjaronn Chery (Hengfeng).

Kasımpaşa

Gelenler: Fatih Öztürk (Akhisarspor), Yusuf Erdoğan ve Aytaç Kara (Bursaspor), Ricardo Quaresma ve Mustafa Pektemek (Beşiktaş), Mame Thiam (Ajman), Jorge Fernandes (Porto-kiralık), Karim Hafez (Wadi Degla-kiralık).

Gidenler: Trezeguet (Aston Villa), Eray Birniçan (Alanyaspor).

Kiralandıkları takıma dönenler: Josue Sa (Anderlecht), Tarkan Serbest (Austria Wien), Stipe Perica ve Simone Scuffet (Udinese).

Konyaspor

Gelenler: Riad Bajic (Udinese-kiralık), Alper Uludağ (Gençlerbirliği), Marin Anicic (Astana), Farouk Miya (Gorica), Ozan Can Oruç (Altınordu), Levan Shengelia (Dinamo Tiflis).

Gidenler: Moryke Fofana ve Adis Jahovic (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Mustapha Yatabare ve Abdou Razack Traore (Demir Grup Sivasspor), Emre Can Atila (Bodrumspor), Petar Filipovic (LASK Linz).

Medipol Başakşehir

Gelenler: Enzo Crivelli (Caen), Miguel Vieira (Lugo), Aziz Behich (PSV Eindhoven), Muhammed Şengezer, Furkan Soyalp ve Muhammed Emin Sarıkaya (Bursaspor), Berkay Özcan (Hamburg-kiralık), Martin Skrtel (Atalanta), Daniel Aleksic (El Ehli), Mehmet Topal (Fenerbahçe), Fredrik Gulbrandsen (RB Salzburg), Muhammet Demir (Demir Grup Sivasspor), Okechukwu Azubuike (Pyramids), Doğanay Kılıç (Göztepe), Carlos Ponck (Desportivo Aves).

Gidenler: Emre Belözoğlu ve Mevlüt Erdinç (Fenerbahçe), Muhammet Demir ve Furkan Soyalp (Gazişehir Gaziantep-kiralık), Alican Özfesli (Hatayspor-kiralık), Doğanay Kılıç (Kastamonuspor 1966-kiralık), Atabey Çiçek (Samsunspor-kiralık), Emmanuel Adebayor (İstikbal Mobilya Kayserispor), Fedor Kudryashov (Sochi), Alparslan Erdem (Fatih Karagümrük), Marcio Mossoro ve Stefano Napoleoni (Göztepe), Aurelien Chedjou (Amiens), Soner Aydoğdu (Göztepe-kiralık), Joseph Attamah (Çaykur Rizespor-kiralık), Serdar Taşçı (Sözleşmesi bitti).

MKE Ankaragücü

Gelenler: Tiago Pinto, Ricardo Faty, Oscar Scarione, Mahmut Akan.

Gidenler: Altay Bayındır (Fenerbahçe).

Not: Başkent ekibinin transfer yasağı olduğu için, sadece geçen sezon takımda forma giyerek ayrılan ve başka takımla sözleşme imzalamayan oyuncularla yeniden anlaşma sağlandı.

Trabzonspor

Gelenler: Daniel Sturridge (Liverpool), Caleb Ekuban (Leeds United), Gaston Campi (Estudiantes), Alexander Sörloth (Crystal Palace-kiralık), Erce Kardeşler, Atakan Gündüz ve Salih Kavrazlı (Altınordu), Ivanildo Fernandes (Sporting Lizbon-kiralık), Yusuf Sarı (Marsilya), Doğan Erdoğan (LASK Linz), Ahmet Canbaz (Werder Bremen), Fıratcan Üzüm (Eskişehirspor), Nemanja Andusic (Mladost Kakanj), Edgar Ie (Lille), John Obi Mikel (Middlesbrough), Taha Tunç (Pendikspor), Donis Avdijaj (Willem II).

Gidenler: Yusuf Yazıcı (Lille), Olcay Şahan, Hugo Rodallega (Yukatel Denizlispor), Hasan Batuhan Artarslan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Semih Karadeniz (Kocaelispor), Vahid Amiri (Persepolis), Zargo Toure (Gençlerbirliği), Edgar Ie (Feyanord-kiralık), Nemanja Andusic (Balıkesirspor-kiralık), Luis Ibanez (sözleşmesi bitti).

Yukatel Denizlispor

Gelenler: Olcay Şahan ve Hugo Rodallega (Trabzonspor), Radoslaw Murawski (Palermo), Sedat Şahintürk (Beşiktaş-kiralık), Mustafa Yumlu ve Zeki Yavru (Akhisarspor), Cristian Sapunaru ve Tiago Lopes (İstikbal Mobilya Kayserispor), Tolgahan Acar (Demir Grup Sivasspor), Modou Barrow (Reading-kiralık), Zakarya Bergdich (Belenenses), Oscar Eduardo Estupinan (Vitoria Guimaraes-kiralık), Hadi Sacko (Leeds United), Isaac Sackey (Alanyaspor-kiralık).

Gidenler: Olanrewaju Lanre Kehinde (Incheon United), Gökhan Süzen (Ümraniyespor), Ziya Alkurt (İstikbal Mobilya Kayserispor), Deniz Vural (Altay), Bilal Ould-Chikh (ADO Den Haag), Furkan Şeker (Hatayspor).

Kiralandıkları takıma dönenler: Alperen Babacan (Akhisarspor).

Kaynak: AA